На Кубани за сутки выявили 43 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 43 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 12 заболевших, в Тбилисском и Абинском районах – по три. По два случая зарегистрировано в Сочи, Армавире, Геленджике, Кореновском, Красноармейском, Новопокровском, Северском районах. Еще по одному заболевшему обнаружили в Новороссийске, Апшеронском, Белоглинском, Белореченском, Гулькевичском, Динском, Ейском, Кавказском, Каневском, Павловском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 213 человек. На стационарном остаются 60 пациентов.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 343 911 случаев коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 332 506 человек, скончались 11 132 пациента.

Татьяна Ручкина

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