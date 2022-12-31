В Челябинской области зафиксировали рекордно низкую за 2,5 года суточную заболеваемость COVID-19

На территории Челябинской области, по данным на 31 декабря, за прошедшие сутки зарегистрировано 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три – среди школьников. Согласно статистике портала Коронавирус74.рф, это самый низкий суточный показатель заболеваемости COVID-19 с конца мая 2020 года.

Как сообщает минздрав Челябинской области, умерло от осложнений коронавируса за сутки два человека, выписаны по выздоровлению 43. На лечении дома и в стационарах находятся 938 южноуральцев.

За прошедший день проведено 6,9 тыс. тестов на ковид. Всего с начала пандемии медики региона провели 8 млн таких исследований, 396,2 тыс. из которых дали положительный результат.