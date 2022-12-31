Утром 31 декабря в Анапе произошло землетрясение магнитудой 4. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на территории города толчки физически ощущались.

Они также были зафиксированы в акватории Черного моря в 35 км от поселка Сукко с эпицентром на глубине 10 км. Их магнитуда составила 3,5. Отмечается, что толчки ощущались также в центре Новороссийска и станице Раевская.

«Жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Оперативными группами проводится осмотр и сбор информации о возможных последствиях сейсмособытия», - отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram