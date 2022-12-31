Владимир Путин наградил главу Магнитогорска медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил мэра Магнитогорска Сергея Бердникова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что награда присвоена главе города «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Маслов, Коммерсантъ Фото: Иван Маслов, Коммерсантъ

Сергей Бердников занимает должность главы Магнитогорска с октября 2016 года, до этого два месяца был сначала вице-мэром, затем исполняющим обязанности главы. В 2010-2016 годах являлся депутатом Магнитогорского городского собрания, до этого трудился в структурах ММК.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Сергей Бердников был награжден в 2000 году.