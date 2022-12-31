Более 300 автомобилей переоборудовали на газ в 2022 году в Удмуртии

В Удмуртии в 2022 году на использование метана в качестве моторного топлива переоборудовано 327 автомобилей в рамках программы «Развитие рынка газомоторного топлива». Об этом сообщает пресс-служба минпромторга республики.

«Напомню, что мы поддерживаем автовладельцев в переходе на газ и компенсируем до двух третьих от стоимости переоборудования авто. Только в этом году владельцы автомобилей сэкономили 17,5 млн руб. на установке газобаллонного оборудования»,— отметил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

По его словам, при среднем пробеге автомобиля 10 тыс. км в год экономия на топливе составит в среднем 30 тыс. руб. Окупиться установка оборудования по программе должна через 1-2 года. Срок службы двигателя увеличивается в 1,5-2 раза. Данной субсидией в 2020 и 2021 годах воспользовались владельцы более 600 транспортных средств, общая экономия составила более 40 млн руб.

В настоящее время в республике работают 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Шесть из них построены в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртии».