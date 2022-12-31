В горах Кубани прогнозируют сход лавин

До конца 2022 года в горах Краснодарского края и Северного Кавказа прогнозируется сход лавин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«На территории Краснодарского края наибольшие риски — на высотах свыше 1,5 тысячи метров и 2,5 тысячи метров в горах Северо-Кавказского федерального округа», - сообщает ВНИИ ГОЧС.

По данным ученых, сход лавин и снежных масс в результате антропогенной деятельности также может произойти в регионах Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и в Мурманской области.

Татьяна Ручкина

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