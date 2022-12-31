В Роскачестве напомнили, что с 1 января WhatsApp перестанет поддерживать устаревшие версии ОС

С 1 января мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) перестанет работать на смартфонах с устаревшими версиями операционных систем (ОС). Ограничения затронут iPhone 5 и 5с, модели компаний Sony, LG, Samsung на версии ОС до 4.1. Об этом сообщил старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

«Если ваше устройство имеет операционную систему ниже рекомендованной, то доступ к мессенджеру вам будет закрыт. Проверить версию ОС можно в настройках»,— сказал господин Кузьменко «Прайму».

Сергей Кузьменко добавил, что пользователям не стоит пытаться обойти запрет с помощью серых схем. По его словам, так они могут стать жертвами кражи персональных данных.

Олеся Павленко