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Коммерсантъ FM
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В декабре индекс деловой активности в сфере услуг Китая упал до 41,6 пунктов

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая снизился с 46,7 до 41,6 пунктов по итогам декабря. PMI в промышленном секторе сократился с 48 до 47 пунктов. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на данные государственного статистического управления КНР.

PMI крупных предприятий в декабре снизился на 0,8 п.п., до 48,3 пункта, PMI средних предприятий — на 1,7 п.п., до 46,4 пункта, PMI малых предприятий — на 0,9 п.п., до 44,7 пунктов.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде. PMI сферы услуг в Китае находится ниже 50 пунктов третий месяц.

Олеся Павленко

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