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Коммерсантъ FM
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Шольц рассказал о последствиях конфликта России и Украины для обычных немцев

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит поддерживать Украину в 2023 году. Господин Шольц отметил, что военный конфликт России и Украины негативно влияет на жизнь граждан Германии. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении, его приводит телеканал tagesschau.

«Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину»,— сказал Олаф Шольц.

«Все мы также ощущаем последствия этого в повседневной жизни: во время покупок в продуктовом магазине, на заправке или при оплате счетов за электричество или газ»,— добавил господин Шольц. Он также назвал 2022 год — временем «сплоченности и силы», а Германию — сильной страной.

«Европейский Союз и НАТО не расколоты, как то было во времена различных кризисов в прошлом. Они более сплочены, чем когда-либо»,— добавил Олаф Шольц.

Олеся Павленко

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