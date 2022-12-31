«Известия»: мужчина пытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади

Неизвестный мужчина облил бензином новогоднюю елку на Красной площади и попытался поджечь дерево. Его задержали. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на свидетеля.

По информации издания, злоумышленником был Дмитрий М., его фамилия не приводится. Сотрудники правоохранительных органов заметили его, когда он пытался поджечь елку, и задержали.

На Красной площади стоит три новогодних елки: рядом с ГУМом, на Манежной площади и в Кремле. Главная ель страны стоит на Соборной площади в Кремле, ее доставили туда 14 декабря из Волоколамска.

Олеся Павленко