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Путин наградил композитора Рыбникова

Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» композитора Алексея Рыбникова. Соответствующий указ президента опубликован сегодня, 30 декабря. Господин Рыбников награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Алексей Рыбников является народным артистом РФ, а также лауреатом Госпремии РФ и премии президента РФ. Председатель Совета Союза композиторов России. Возглавляет «Московскую государственную творческую мастерскую под руководством Алексея Рыбникова».

Он — автор музыки к многочисленным кинофильмам, в том числе «Остров сокровищ», «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен». Кроме того, он написал рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось», поставленные в Ленкоме, а также мистерию «Литургия оглашенных». В 2010-2011 годах композитор написал современную оперу «Война и мир» на основе романа Льва Толстого «Война и мир». В 2021 году на сцене театра Et Cetera состоялась премьера оперы-драмы «Le Prince Andr. Князь Андрей Болконский».

Мария Федотова

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