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Коммерсантъ FM
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Франция потребует тест на COVID-19 от путешественников из Китая

С 1 января 2023 года все пассажиры, следующие из Китая «прямым рейсом или с пересадкой», должны запастись отрицательным тестом на COVID-19, сделанным менее чем за 48 часов до посадки. Будут приниматься и ПЦР, и антиген-тесты, заявило сегодня французское правительство, его сообщение приводят Franceinfo и другие французские СМИ.

Страна готовится к волне китайских туристов и бизнесменов, которым с 8 января 2023 года снова будет разрешено путешествовать. В самолете обязательным будет ношение маски, по прибытию путешественники могут быть направлены на выборочное тестирование. При выявлении вируса их ожидает обязательный карантин. Симметричные меры применят и к отправляющимся в Китай. Им настоятельно предложат пройти полный курс вакцинации и, если необходимо, ревакцинации.

Алексей Тарханов, Париж

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