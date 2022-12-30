В Казани проверяют подвальные помещения для укрытия населения

В Казани в рамках инвентаризации укрытий проверили 4,4 тыс. подвальных помещений из более 4,6 тыс. имеющихся, сообщила мэрия.

Кроме того, в Казани есть порядка 300 убежищ и 3 тыс. заглубленных помещений. Убежища, в основном, находятся на территории предприятий и предназначены для укрытия их работников.

«Идет плановая ревизия заглубленных помещений и других подземных сооружений. Это подвалы жилых домов, подземные переходы, станции метрополитена. Также параллельно ведутся расчеты финансовых затрат на дооснащение их необходимым оборудованием»,– приводит мэрия слова начальника управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанта Тимурханова.

Он пояснил, что в качестве укрытия годится любое заглубленное помещение подземного пространства: подвалы в многоквартирных домах и зданиях, подземные паркинги, подвалы и подполья в частных домах, а также станции метрополитена. Если их нет поблизости, то укрыться поможет естественный рельеф местности – овраги или бугры, говорит господин Тимурханов.

Инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны в России проводится раз в пять лет – очередная запланирована в Казани на 2023 год, говорится в сообщении.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"