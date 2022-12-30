На парижском вокзале арестованы псевдотеррористы

Утром 30 декабря террористическая тревога едва не была объявлена на парижском вокзале Монпарнас, после того как в 7:45 по парижскому времени два человека начали выкрикивать угрозы «взорвать все вокруг». Это вызвало панику, но злоумышленники были тут же арестованы.

Один из них, 51-летний мужчина по имени Эрик, является гражданином Франции, второй, 29-летний Абдельвахед,— гражданином Ливии.

В их рюкзаках нашли девять газовых баллончиков для туристических примусов. Взрывотехники подтвердили, что эти баллончики не имели никакой системы детонации и, соответственно, не представляли опасности. Двое псевдотеррористов заключены под стражу. Им предстоит ответить либо за реальную попытку устроить взрыв, либо за ложную угрозу террористическим актом и «прославление терроризма».

Алексей Тарханов, Париж