Телеграммы уходят в прошлое

Германия откажется от почтовых телеграмм. Об этом сообщает телеканал ZDF. 31 декабря 2022 года граждане ФРГ смогут передать сообщения таким способом в последний раз. В 2023-м эта услуга будет недоступна. Сейчас небольшая телеграмма в 160 знаков обходится клиентам примерно в €13.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephan Schulz / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: Stephan Schulz / dpa Picture-Alliance / AFP

Все дело в том, что в Германии сочли этот способ связи устаревшим и дорогим. Кроме того, он почти не пользуется спросом, сообщил корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан: «В субботу, 31 декабря, желающие смогут обратиться в почтовое отделение, чтобы в последний раз направить поздравительные депеши.

Почтальоны в Германии принесут немцам последние распечатанные на листке бумаги телеграммы в первые дни января.

Почта давно уже отказалась от этого устаревшего способа передачи информации. Телеграммы давно пересылаются не по кабелям, а компьютерными системами в режиме реального времени, а уже затем почтовое отделение получателя распечатывает текст на красивом бумажном бланке. Но именно поэтому на отправку, оформление послания, его доставку закладываются целые сутки. Отправителю, кстати, совсем необязательно приходить в ближайший к нему филиал Deutsche Post. Сейчас достаточно позвонить по телефону и надиктовать свое сообщение или можно это сделать прямо на сайте почты».

В РФ еще можно отправить телеграмму — такая услуга доступна, например, на сайтах госкомпании «Почта России» или Центрального телеграфа. Сообщение из 160 знаков обойдется примерно в 530 руб. Вместе с тем сейчас телеграммы используются в основном для официально-деловой переписки, хотя и довольно редко, отметил руководитель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе: «Если юрист или адвокат оставляет свои координаты в рамках судебного процесса, например, email или номер телефона, то суд и следственные органы уведомляют его о ходе дела, используя эти контактные данные. Я бы сказал, что телеграммы используют, если нет уверенности, что человек просматривает входящие сообщения.

В моей практике очень часто используют такие депеши в случаях, когда, например, требуется выразить соболезнования, то есть в тех ситуациях, которые требуют быстрого реагирования или придания некоего официального акцента. Но телеграммой, конечно, постановление или определение суда не отправишь, поэтому скорее используется обычная почта. Телеграмма — это просто короткий текст для страховки».

От телеграмм еще в середине нулевых отказались США и Нидерланды. В Индии система перестала работать в 2013 году.

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