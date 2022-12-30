«С граффити бороться невозможно»

Власти Краснодара создадут портал для согласования проектов граффити в городе. В мэрии отмечают, что не собираются вмешиваться в творчество и вводить цензуру, цель нововведения — уберечь городские здания от вандализма. Инициативу для «Ъ-Кубань» прокомментировал краснодарский стрит-арт художник Георгий Куринов.



Георгий Куринов

Фото: предоставлено автором

«Начну с того, что существует стрит-арт – это монументальная живопись (муралы), а также субкультура граффити – когда ребята наносят теги и рисунки на трамваях, гаражах, заборах и пр. По моему мнению, бороться с граффити практические невозможно. Можно лишь легализовать и создавать граффити парки. Чем больше город, тем больше людей в нем живет. Соответственно, тем больше появляется тех, кто будет заниматься вандализмом. Единственное, что можно сделать – создавать новые граффити-парки, то есть легальные места для самовыражения. В Краснодаре такие уже есть на Затоне, на улице Сормовской, в Комсомольском микрорайоне.

Вместе с тем, интернет-портал «Стрит-арт проекты», который собирается сделать администрация, – хорошая идея. Он поможет стрит-арт художникам. Там будет реестр, в котором можно выбрать уже согласованное место для нанесения стрит-арта. И реестр, который будет включать все нанесенные стрит-арты. Это наша инициатива. Администрация нас услышала. Также у нас есть предложение провести в Краснодаре фестиваль, в котором могут принять участие стрит-арт художники со всей страны. Это будет классно.

Но проблема в том, что для проведения фестивалей очень сложно согласовать использование фасадов с жильцами. Часто главы домов, председатели ТСЖ очень консервативные пожилые люди.

Во всем мире стрит-арт фестивали, мурал-фестивали – это легализованные мероприятия, в организации которых участвуют администрации городов, бизнес и т. д. В Европе и Азии такие фестивали проходят уже лет 15, в России – пять лет. Совершенно непонятно, почему до сих пор в Краснодаре не стартовал ни один стрит-арт фестиваль. Например, в Челябинской области третий год стрит-арт фестивали спонсирует губернатор. Каждый год туда съезжается около 10-15 художников со всей страны и реализуют 10-15 муралов на фасадах, высотой по 14 этажей».

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