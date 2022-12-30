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Коммерсантъ FM
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МВД предложило запретить педофилам под надзором посещать школы и детские площадки

МВД предлагает запретить поднадзорным, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, посещать школы, лагеря и детские площадки. Ведомство подготовило соответствующие поправки в закон.

Согласно действующему ФЗ, поднадзорные лица, имеющие судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, подвергаются ограничениям в виде запрета выезда за установленные судом пределы территории, а также обязательной явки от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел.

Изменение предполагает запретить такому поднадзорному выезд за установленные судом пределы территории, а также посещение образовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних, объектов, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, детских игровых и спортивных площадок. Соответствующее изменение вносится в федеральный закон.

В январе президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов, которые ранее были судимы за сексуальное насилие в отношении всех несовершеннолетних, вне зависимости от возраста.

В марте был подписан закон, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, лишение свободы на срок до одного года грозит тем, кто укрывает педофилов. Ранее пожизненное наказание назначалось педофилам только при совершении преступлений в отношении детей до 14 лет.

Мария Федотова

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