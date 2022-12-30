Грета Тунберг помогла следствию

Перепалка с Гретой Тунберг закончилась задержанием. Деятельность экоактивистки вызвала резкую реакцию со стороны блогера Эндрю Тейта. Он — звезда нескольких реалити-шоу и в прошлом профессиональный кикбоксер. В соцсетях он выложил видео, где настаивал, что акции Греты Тунберг не имеют смысла. А вскоре после этого его задержали. Как выяснилось, против Тейта возбуждено дело о торговле людьми. И никто не мог его найти, пока с помощью этого ролика местоположение не вычислили силовики. Что известно об этом деле? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Эндрю Тейт сам был зачинщиком перепалки. В Twitter он опубликовал пост примерно такого содержания: «Привет, Грета. У меня 33 машины. В моем Bugatti двигатель 8 л. У двух моих Ferrari — по 6,5. Это только начало. Пожалуйста, дай свою почту, чтобы я отправил тебе полный список автомобилей из своей коллекции и написал об их огромных выбросах в атмосферу».

Ответ не заставил себя долго ждать, шведская экоактивистка написала: «Да, просвети меня, small dick energy». Тем самым она намекнула на то, что Тейт с помощью больших машин компенсирует какие-то другие недостатки. Тут блогер, конечно, не мог сдержаться и ответил двухминутным видео:

«Она не понимает, что ее запрограммировали. Она не понимает, что она — раб матрицы. Она думает, что делает хорошее дело. Кто-то посадил ее перед собой и убедил попробовать убедить вас умолять ваше государство взвинтить налоги, чтобы Солнце перестало быть горячим. Но вообще-то я не злюсь на Грету. Пожалуйста, передайте мне пиццу и убедитесь, что эти коробки не переработаны».

Эти коробки из-под пиццы, как решили СМИ, и стали основной уликой того, что Тейт находится в Румынии. Разобраться с этим помогло название пиццерии на упаковке. Строго говоря, это не совсем справедливо, потому что на прошлой неделе он и сам писал о своем местоположении. Тем не менее, именно после ролика к нему вломились с обыском, нашли в доме огнестрельное и холодное оружие, а его самого вместе с братом и двумя подельниками задержали.

По данным полиции, возбуждено дело об организации преступной группы, торговле людьми и изнасиловании. Публикации в соцсетях действительно могут помочь силовикам, но вряд ли будут доказательством в суде, рассуждает бывший сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов:

«Такая правовая реакция может быть только в связи со значительным увеличением внимания. Мы же говорим о цифровом пространстве.

Человек всегда может сказать, мол, слушайте, а я придумал это все, это все неправда. У нас нет законодательства, которое реально регламентирует это. В России были истории, когда судьи прокалывались — их просто увольняли. Не заводили уголовные дела, не как-то еще преследовали. Помните, у нас была судья, которая показывала какие-то украшения, дорогие клубы, так называемая золотая судья?»

«Золотую» судью Елену Хахалеву, кстати, уволили даже не за роскошь, а формально за прогулы. Вероятно, и с Эндрю Тейтом ничего страшного не случится. Прокуроры сообщили, что он задержан на 24 часа, и с тех пор в его Twitter уже появились новые посты. Ответила на инцидент и Грета Тунберг. Она написала: «Вот что происходит, когда не сдаешь в переработку коробки из-под пиццы».

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