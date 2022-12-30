ХК «Автомобилист» по буллитам проиграл «Сибири» 1:0

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде в Новосибирске потерпел поражение в игре с местной «Сибирью». Встреча завершилась серией послематчевых бросков со счетом 1:0. Это шестое подряд поражение «Автомобилиста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Встреча прошла почти без острых моментов, в результате чего соперники не смогли поразить ворота друг друга ни в основное время, ни в овертайме. В серии буллитов точнее оказались хозяева льда. Решающий бросок реализовал Никита Шашков.

«Автомобилист», несмотря на неудачную серию игр, продолжает занимать лидирующую позицию в турнирной таблице «Восточной конференции». Однако, к нему вплотную подошел «Металлург» — у свердловчан 62 очка, у магнитогорцев — 60.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 3 января в Екатеринбурге с «Авангардом», после чего команда вновь отправится на выездную серию, в рамках которой 6 января встретится с «Трактором», а 8 января — вновь с «Авангардом». Всего до конца регулярного чемпионата КХЛ сезона 2022/2023 екатеринбуржцам осталось провести 23 матча.

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Катерина Якушева