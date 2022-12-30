Правительство на год продлило эксперимент по приему органами власти обращений через «Госуслуги»

Эксперимент по использованию гражданами и юридическими лицами портала госуслуг для направления обращений в госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения продлен до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого крайний срок эксперимента был обозначен 30 декабря 2022 года.

С инициативой продлить эксперимент 17 ноября выступило Минцифры. В 2023 году планируется подключение к порталу «Госуслуги» 16 федеральных органов исполнительной власти, социально значимых организаций.

Эксперимент был продлен и в декабре 2021 года. Тогда пилотный проект проходил с участием Минздрава, Минпросвещения и Фонда обязательного медицинского страхования. В 2022 году к эксперименту присоединились аппарат правительства, ЦИК РФ, Госдума и другие госорганы.

Дарья Эрозбек