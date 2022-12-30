Рубль заколебался

Рубль украсил последнюю торговую сессию года резкими колебаниями. Национальная валюта по отношению к евро в первой половине пятницы, 30 декабря, сильно слабела. Курс доходил до 77, однако затем взял разворот и опустился к 72. Картина торгов долларом несколько отличается: он только слабел с 72 руб. в начале дня до 68 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Что происходило на торгах? И сохранится ли волатильность в новом году? Советник гендиректора компании «Открытие инвестиции» Сергей Хестанов в этом не сомневается: «В последние месяцы одними из важнейших факторов, которые сильно влияют на курс рубля, являются торговый баланс и счет текущих операций. Если ранее их воздействие демпфировалось бюджетным правилом, то сейчас оно в его старом значении не работает. В новом контексте только идут интенсивные дискуссии о возобновлении бюджетного правила.

Отсутствие демпфера с его стороны ведет к повышенной волатильности. Как показали уроки конца декабря 2022 года, даже ожидания относительно их колебаний вызывают довольно сильные движения курса рубля. Скорее всего, по крайней мере, пока не заработает новая реинкарнация бюджетного правила, такого типа высокая волатильность сохранится. Что касается долгосрочных колебаний, здесь логика их анализа гораздо проще.

Весьма вероятно, что как минимум всю первую половину 2023 года или даже до его конца главным фактором, который будет определять долгосрочную динамику курса рубля, станет эффективность ограничительных мер против российского экспорта. 5 декабря введены санкции на нефть из РФ, 5 февраля ожидаются ограничения против отечественных нефтепродуктов. Большую часть 2023-го мы будем наблюдать эффекты, связанные с попыткой адаптации российских экспортеров к работе в новых условиях».

По официальному прогнозу властей, в долгосрочной перспективе рубль продолжит слабеть. В следующем году Минэкономразвития ожидает курс 68 руб. за доллар, в 2024-м — 70 руб., а в 2025-м американская валюта будет стоить 72 руб. Однако у заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко есть сомнения: «Перед Новым годом был пик спроса на валюту. Некоторые участники рынка довольно активно ее покупали, и в условиях ограниченной ликвидности это вызвало рост курсов практически всех валют к рублю.

Несколько дней подряд даже наблюдались отрицательные ставки по свопам, что говорило об обострении ситуации с ликвидностью. В последний день обстановка традиционно разряжается, поскольку расчеты на валютном рынке происходят в режиме на следующий день, и активных покупок валюты не было. Полагаю, после Нового года, спрос на нее заметно снизится, пара доллар-рубль сначала будет торговаться в диапазоне 65-70, а к середине месяца, возможно, и вернется к 60-65.

С точки зрения макроэкономических рисков предполагать ослабление рубля разумно. Но мы понимаем, что государство имеет в своем наборе широкий арсенал средств, которые позволяют довольно четко регулировать ситуацию на валютном рынке. Если мы вдруг увидим резкое укрепление рубля или, наоборот, резкое ослабление, вполне возможно, что власти отреагируют соответствующим образом, чтобы купировать возникшую волатильность».

В ЦБ действующий курс называли рыночным и сбалансированным. Механизм валютных интервенций в результате санкций для регулятора оказался недоступен. Поэтому всего за месяц по отношению к доллару рубль обесценился почти на 20%. Однако в первом квартале следующего года ситуация, по прогнозу Sber CIB, должна измениться, и тоже по рыночным причинам. Помимо снижения выручки у экспортеров аналитики ожидают роста спроса на валюту, чтобы восстановился импорт. В результате и без вмешательства со стороны властей курс может откатиться к 65 руб. за доллар.

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Иван Якунин