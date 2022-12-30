В Йошкар-Оле создадут военный учебный центр

В Поволжском государственном технологическом университете (Волгатех) создадут военный учебный центр. Как сообщили «Ъ» в университете, вуз в Йошкар-Оле «всегда славился качественной подготовкой специалистов инженерно-технической направленности, принимал участие в создании множества научно-технических разработок, в том числе в интересах обеспечения обороноспособности нашей страны». «Сегодня Волгатех имеет хорошие связи с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ, активно занимается патриотическим воспитанием студенческой молодежи»,— сказали в пресс-службе университета, отметив, что большинство его учащихся — юноши.

Военная кафедра, которая готовила офицеров запаса Красной армии и медицинских сестер, существовала в вузе с 1944 года, однако в 1961 году она была закрыта. «Заказчиком военной подготовки в военно-учебном центре при Волгатехе выступает Главное командование Воздушно-космических сил. В центре обучение будет проводиться по трем военно-учётным специальностям»,— добавили в вузе.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"