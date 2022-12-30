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В Перми включили новую подсветку Коммунального моста через Каму

Завершился монтаж архитектурно-художественной подсветки Коммунального моста через Каму. Работы выполнили ООО «Дюрэй Инжиниринг» в партнерстве с АО «ЭР-Телеком Холдинг» по заказу МКУ «Пермблагоустройство».

Концепцией предусмотрено освещение всей протяженности моста, длина которого составляет около 1 км. На пролетах и опорах сооружения установили 40 прожекторов и 112 линейных светильников. Смонтирована иллюминация вдоль проезжей части – всего 48 конструкций праздничного освещения, по 24 на каждую сторону моста.

Архитектурно-художественная подсветка подчеркнет основной конструктив моста – арочные пролеты и их основания. Динамическое оформление выделяет мост для двигающихся по нему пешеходов и автомобилистов. В целом подсветка работает на восприятие моста с набережной и обзорных точек. Все оборудование соответствует техническим требованиям для эксплуатации в уральском климате.

Подсветка работает в нескольких режимах: повседневном, праздничном, световом шоу. Оборудование воспроизводит любую цветовую палитру и светодинамические эффекты – смену цветов, мерцание, перетекание. Это позволяет быстро решать задачи оформления города к любому празднику или масштабному событию. Количество сценариев не ограничено.

С 30 декабря по 3 января пермяков и гостей города порадует специальный новогодний режим с применением лазеров. Это подарок любимому городу от компании «Дюрэй». Световое шоу на Коммунальном мосту можно будет посмотреть по расписанию:

• 30 декабря с 17:00 до 22:00,
• с 31 декабря на 1 января с 17:00 до 03:00,

• 2, 3 января с 17:00 до 23:00.

Управление подсветкой интегрировано в единую систему управления «Горсвет», которая уже сейчас применяется на Комсомольском проспекте, где «Дюрэй» также преобразил фасады шести домов. В следующем году работы продолжатся, смонтируют декоративное освещение более двадцати зданий на ул. Ленина и Комсомольском проспекте.

«ООО «Дюрэй Инжиниринг» уже не в первый раз реализует сложные инженерные и инфраструктурные объекты для города. Мы рады и гордимся тем,что вносим свой вклад в развитие Перми, а перед Новым годом это особенно приятно, тем более будущий год – это особенная дата для пермяков, год 300-летия города. Мы всех поздравляем и желаем в будущем году здоровья, развития и финансовой стабильности», – поздравил жителей Вадим Демаков, директор ООО «Дюрэй Инжиниринг».

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