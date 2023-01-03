Южный Урал в кадрах

В 2022 году произошел ряд важных назначений в правительстве Челябинской области. У губернатора появились два новых заместителя, а также сменилось руководство нескольких министерств. В ряде муниципалитетов Челябинской области были избраны новые главы. В двух крупных вузах региона на смену многолетним ректорам пришли новые руководители. Ряд важных назначений произошел и в правительстве Курганской области.



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Правительство Челябинской области

В январе 2022 года заместителем главы региона был назначен Алексей Фартыгин, до этого занимавший должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области. Он стал «территориальным» вице-губернатором, курирующим южные муниципалитеты региона. Ранее эту должность занимал Евгений Голицын, который в декабре 2021 года возглавил избирательную комиссию Челябинской области нового состава.

В июле губернатор Челябинской области увеличил число своих заместителей с 11 до 12. Новым вице-губернатором был назначен Иван Куцевляк, ранее занимавший должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства. Под его кураторство определили министерство экономического развития региона. Непродолжительное время – с июля 2019-го до января 2020 года – господин Куцевляк возглавлял это ведомство.

В середине 2022 года Алексей Текслер перераспределил полномочия между вице-губернаторами. Так, Алексею Фартыгину передали под кураторство министерство общественной безопасности и главное управление юстиции, а также он стал отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами. Южные территории региона отдали Сергею Сушкову, за которым сохранилось министерство сельского хозяйства региона. В круг полномочий Александра Козлова помимо цифрового развития региона передали областное министерство экологии. Александра Богашова избавили от совмещения с должностью министра имущества, а в круг его полномочий добавили кураторство главного управления лесами.

В мае 2022 года сменилось руководство сразу в двух министерствах Челябинской области. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области возглавил Александр Гриб. До этого он много лет работал в министерстве финансов региона, с января 2010 года до мая 2022-го господин Гриб работал в должности заместителя глав минфина. «Александр Андреевич был частью нашего коллектива почти двадцать лет, двенадцать из которых напрямую взаимодействовал с отраслевыми министерствами и ведомствами, курировал организацию исполнения их расходов, в том числе и минспорта. Он прекрасно знает специфику их работы и те задачи, что сегодня решаются на областном уровне», – прокомментировал назначение Александра Гриба его бывший начальник министр финансов области Андрей Пшеницын.

Также в мае губернатор назначил исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Агату Ткачеву. Она сменила на посту министра Юрия Семенова, который решил вернуться на свою прежнюю должность – главного врача областного перинатального центра. В июле госпожу Ткачеву утвердили в должности министра. До перехода в региональный минздрав она возглавляла территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области.

В начале декабре 2022 года была закрыта вакансия министра имущества региона. Ведомство возглавил Эльдар Белоусов. С ноября 2020 года он работал заместителем министра имущества Челябинской области.

Силовики

В начале 2022 года в Челябинской области официально представили нового начальника главного управления МВД России по региону – генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова. До этого он пять лет возглавлял министерство внутренних дел Северной Осетии. Прежний руководитель регионального полицейского главка Андрей Сергеев занял место Михаила Скокова.

На первой пресс-конференции в Челябинской области новый начальник рассказал, что одной из основных задач, которые он поставил перед подчиненными, является повышение доверия южноуральцев к полиции. «По итогам опроса, в конце 2021 года мы на 75-м месте по доверию населения, на 80-м по эффективности, на 84-м месте из 85 возможных по защищенности. Поставлена задача исправить эти недостатки», – заявил тогда Михаил Скоков. Для того, чтобы исправить ситуацию он потребовал от подчиненных максимально сократить время выезда сотрудников на вызовы жителей: сборы следственно-оперативной группы не должны превышать трех минут. «Мы приложим все усилия, чтобы граждане нам доверяли и чувствовали свою защищенность. Положительный эффект от нашей деятельности должен быть виден»,– сказал начальник регионального главка.

За год Михаил Скоков существенно обновил руководящий состав органов внутренних дел в Челябинской области. Так, были назначены новые начальники управлений МВД по Челябинску и Магнитогорску. Полицию регионального центра возглавил Андрей Меньшенин, Магнитогорска – Константин Козицын. Также сменилось руководство территориальных органов МВД в Троицке, Копейске, Миассе, Еманжелинском, Кунашакском, Карталинском районах и ряде других муниципалитетов. Кроме того, в этом году назначены новые начальники управлений ГИБДД по Челябинской области и Челябинску – Иван Путков и Александр Гайде соответственно. В региональном полицейском главке также обновился состав руководителей. В октябре указом президента заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области – начальником главного следственного управления был назначен Николай Самойлов, замначальника – начальником полиции Игорь Белецкий. В ноябре временно исполняющим обязанности еще одного заместителя стал Николай Савенко.

В ноябре 2022 году главным федеральным инспектором по Челябинской области стал Денис Чернятьев. В 2013-2019 годах он возглавлял следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области, а затем подразделение СК в Башкирии. Во время встречи с губернатором господин Чернятьев заявил, что для него большая честь — вернуться в родную область и помогать региону достигать высоких результатов. «Постараюсь весь опыт, который за эти годы накоплен мною в службе и в правоохранительных структурах, и вообще в теории управления, применить на то, чтобы максимально облегчить нашу работу и совместными усилиями добиваться дальнейших успехов для развития области с учетом современных вызовов. Всегда можете на меня рассчитывать. Полагаю, что и многолетняя служба здесь, и взаимоотношения, которые выстроены уже с большинством руководителей, пойдут только на пользу для достижения наших общих результатов», — сказал Денис Чернятьев.

Вузы

В 2022 году впервые за долгое время произошла смена руководителей двух крупных вузов – Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Челябинского института культуры (ЧГИК).

22 июня истекли полномочия ректора ЮУрГУ Александра Шестакова. Он достиг предельного возраста для этой должности – 70 лет. Господин Шестаков возглавлял университет 17 лет. Ученый совет вуза избрал его президентом ЮУрГУ на ближайшие пять лет.

По решению Минобрнауки РФ исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского госуниверситета был назначен 39-летний кандидат физико-математических наук Александр Вагнер. До этого он работал проректором Дальневосточного федерального университета и возглавлял Инженерную школу вуза. До назначения и.о. ректора ЮУрГУ господин Вагнер не имел никакого отношения к Челябинской области. Он родился в Томске, окончил Томский политехнический университет по специальности «Физика атомного ядра и частиц» и до 2020 года работал в этом вузе. Наблюдательный совет ЮУрГУ рекомендовал кандидатуру Александра Вагнера на пост ректора. Пока Минобрнауки РФ не утвердил его в должности.

На пресс-конференции в конце года и.о. ректора рассказал, что ЮУрГУ удалось выполнить почти все плановые показатели и добиться хороших результатов. Например, были сформированы новые лаборатории, в том числе международные. Он подчеркнул, что отказываться от каких-либо образовательных программ, в том числе гуманитарных, не планируется. «Все они актуальны и востребованы как абитуриентами, так и работодателями. Планируем развивать специализации, от которых в свое время вуз отказался. Это ядерная физика и техническая физика. Спрос на выпускников этих направлений есть в наших закрытых городах, где расположены предприятия госкорпорации „Росатом“. Планируем укрупнять и расширять имеющиеся образовательные направления»,– рассказал и.о. ректора.

В конце июля пост ректора Челябинского государственного института культуры покинул Владимир Рушанин, возглавлявший вуз более 20 лет. Он тоже достиг предельного возраста для этой должности. В августе исполняющим обязанности руководителя ЧГИК был назначен проректор по научно-исследовательской и инновационной работе вуза, доктор культурологии Сергей Синецкий.

В 1984 году он окончил Челябинский институт культуры. Преподавал в ведущих вузах регионального центра, руководил лабораторией социального проектирования и прикладных исследований областного учебно-образовательного центра главного управления культуры и искусства Челябинска. Затем был проректором по научной работе Челябинского института экономики и права им. М.В. Ладошина. С 2016 года работал проректором ЧГИК.

В конце 2022 году стало известно, что исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета станет 37-летний проректор Сибирского медуниверситета (Томск), доктор медицинских наук Александр Мирошниченко. 27 декабря пост и.о. руководителя ЮУГМУ покинул академик РАН Андрей Важенин, возглавлявший вуз с мая 2021 года. Он планировал принять участие в конкурсе на должность ректора, но впоследствии отказался от этого. Андрей Важенин продолжает работу в ЮУГМУ в должности заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.

Муниципалитеты

В нескольких территориях Челябинской области в 2022 году произошла смена власти. Так, в сентябре главой Агаповского района местные депутаты избрали 44-летнего экс-полицейского Артема Яхимовича. Он служил в органах внутренних дел с 1995 по 2018 годы, в том числе с 2013 года был начальником ОМВД России по Агаповскому району. С 2018 года Артем Яхимович работал в должности начальника Магнитогорского отделения АО «Почта России».

Пост главы Агаповского района стал вакантным в мае 2022 года после того как действующего руководителя Байдавлета Тайбергенова задержали сотрудники ФСБ по обвинению в получении взятки. Он руководил районом с 2015 года, а до этого служил в полиции Магнитогорска.

Конкурс на должность главы Агаповского района вызвал небывалый ажиотаж – документы подали 17 человек, из которых 13 прошли во второй тур. В итоге до депутатского голосования допустили четырех кандидатов, трое из которых на тот момент уже работали в администрации муниципалитета. Большинство депутатов проголосовали за Артема Яхимовича.

В декабре 2022 годы был избран новый глава Карабаша. Им стал Станислав Афанасенко, с октября исполнявший обязанности мэра. До перехода на работу в администрацию города 36-летний господин Афанасенко работал заместителем генерального директора градообразующего предприятия – АО «Карабашмедь» (входит в Русскую медную компанию). Прежний глава Олег Буданов, руководивший Карабашом с 2015 гола, покинул пост по собственному желанию и занял должность советника генерального директора автозавода «Урал» в Миассе.

В Челябинске в декабре 2022 года появился новый глава в одном из внутригородских районов. Бывший вице-мэр по строительству Владимир Шамне был избран руководителем Калининского района. Прежний глава Сергей Колесник стал советником мэра Натальи Котовой. Должность замглавы Челябинска по строительству пока остается вакантной. Пока исполняет обязанности вице-мэра начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин.

Курганская область

У губернатора Курганской области Вадима Шумкова в 2022 году появился новый заместитель – Константин Малышев. В феврале он в качестве исполняющего обязанности сменил Анатолия Воробьева, покинувшего пост по собственному желанию. В июле глава региона утвердил господина Малышева в должности. До работы в правительстве Зауралья Константин Малышев был генеральным директором АО «Кургангражданпроект». В должности замгубернатора он координирует и контролирует работу департаментов строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства, государственного регулирования цен и тарифов, а также государственную жилищную инспекцию

В 2022 году финансовое управление Курганской области было преобразовано в департамент, в связи «с расширением круга полномочий для эффективного выполнения задач по выработке и проведению государственной политики региона в бюджетной и налоговой сфере». Его директором стал Сергей Гаврин, исполнявший обязанности начальника финуправления с января. До этого ведомством руководил замгубернатора Константин Ермаков. Его полномочия расширили, добавив кураторство департаментов имущественных и земельных отношений, гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также управления по обеспечению деятельности мировых судей в регионе.

Кроме того, в 2022 году губернатор Вадим Шумков утвердил в должностях ряд руководителей органов исполнительной власти региона, назначенных и.о. в 2021 году. Это директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев, начальником управления культуры Курганской области назначена Наталья Гончаренко и директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев. В 2020 году последний возглавлял сводный медицинский отряд Минобороны РФ, который направили в помощь врачам Курганской области для борьбы с коронавирусом. Он с военными медиками реорганизовал работу медучреждений региона, снизив летальность от COVID-19 в региона. По приглашению Вадима Шумкова Алексей Сигидаев возглавил департамент здравоохранения области в ноябре 2021 года.

В начале декабря указом президента РФ назначен новый председатель Курганского областного суда. Им стал Андрей Роот, с 2016 года занимавший должность заместителя главы облсуда.

Господин Роот в 2000 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ. В области юриспруденции работает более 25 лет. В 2004-2010 года работал судьей Курганского городского суда, затем перешел в областной суд. В 2014-2016 годах возглавлял судебную коллегию по уголовным делам Курганского областного суда.

Губернатор Вадим Шумков во время представления нового председателя отметил, что Александр Роот пользуется высоким авторитетом не только в профессиональном сообществе. «Уверен, что ваши принципиальность и системность, искреннее внимание к людям, а также умение осуществлять эффективное руководство станут залогом успешной деятельности на столь высоком и ответственном посту», - отметил губернатор. Вадим Шумков подчеркнул, что рассчитывает на продолжение эффективного взаимодействия правительства региона и Курганского областного суда по защите прав зауральцев.

Юлия Гарипова