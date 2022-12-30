ЖК «Фрукты» в списке финалистов конкурса новостроек ТОП ЖК-2023

Стали известны первые финалисты национального градостроительного конкурса новостроек ТОП ЖК-2023. В список главных претендентов на победу в номинации «Лучший ЖК Краснодарского края» вошел проект федерального девелопера «Неометрия» — жилой комплекс «Фрукты», расположенный в Сочи на территории «Сириус».



«Фрукты» — современный жилой комплекс, который состоит из девяти 12-этажных корпусов комфорт-класса. Проект расположен рядом с Олимпийским парком. Из окон комплекса открываются прекрасные виды на море и горы. Функциональные зеленые пространства для отдыха и активного времяпрепровождения всей семьей занимают 85% территории комплекса: здесь есть прогулочные аллеи, уютные беседки, зоны для организации личного сада, спортивные площадки для командных видов спорта, воркаута, йоги и др.

Жилой комплекс оснащен системой «безопасный двор» с круглосуточным видеонаблюдением с отображением «слепых зон», автоматизированными доступами в подъезды и на придомовую территорию. Управлять сервисом можно с помощью специального приложения, установленного на мобильный телефон. Кроме того, дворовое пространство «Фруктов» спроектировано без сквозных проездов, а также закрыто от посторонних машин и случайных прохожих.

Всего в конкурсе ТОП ЖК принимают участие 1056 жилых комплексов от 674 девелоперов со всей России, которые будут бороться за победу в 144 номинациях.

«Главные принципы работы "Неометрии" — соблюдение высоких технологических и экологических стандартов, а также создание максимально комфортных условий для жизни, здоровья и долголетия жителей наших комплексов. Реализуя проект ЖК "Фрукты", мы учитывали пожелания клиентов и опирались на самые современные тенденции в области строительства жилой недвижимости»,— отметила генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко.

Конкурс ТОП ЖК проводится четвертый год подряд. Результаты голосования экспертного жюри будут объявлены 28 февраля 2023 года на торжественной церемонии награждения в Москве, которая состоится в рамках Российской строительной недели-2023 (РСН-2023) при участии руководства Минстроя РФ. Объявление лауреатов региональных номинаций планируется в период с апреля по ноябрь 2023 года на конференциях Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

ООО СЗ «Югстрой Регион». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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