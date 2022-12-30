СК возбудил дело по факту убийства мужчины на ферме в Кизильском районе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 56-летнего мужчины, труп которого с признаками насильственной смерти был обнаружен на территории животноводческой фермы в Кизильском районе днем 29 декабря.

Сейчас следователи СК проводят комплекс неотложных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и задержание виновных лиц, сообщают в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно ориентировке ОМВД по Кизильскому району, опубликованной в СМИ, преступление совершили двое мужчин, используя огнестрельное оружие. После этого они скрылись на принадлежавшей убитому фермеру пятидверной «Ниве», предположительно забрав с собой его охотничье ружье.