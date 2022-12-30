БЦ «Магнат» у Речного вокзала разрешено ввести в эксплуатацию

Застройщик БЦ «Магнат», расположенного рядом с Речным вокзалом Перми, получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на, генерального директора управляющей компании «Труменс-Групп» Елену Денисову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Разрешение на реконструкцию магазина рядом с Речным вокзалом собственник получил еще в 2005 году. В 2016 году начались работы, затем несколько лет вокруг объекта шли судебные тяжбы, но в итоге строительство возобновилось в прошлом году.

Изначально девелопером БЦ «Магнат» являлось ООО «Спартак» Гагика Назаряна. Сначала общество получило разрешение на строительство трехэтажного ТРЦ площадью почти 5 тыс. кв. м, но объект не завершили. Через суд было получено новое разрешение на строительство, по нему здание строилось уже шестиэтажным. С 2018 года краевые власти пытались добиться сноса ТЦ «Магнат». В 2020 году суд признал объект законной постройкой. В начале 2021 года новый девелопер БЦ — ООО «Магнат» — получил разрешение на достройку объекта.

По проекту, на 1-м этаже торгово-офисного центра будут находиться вестибюль, входные группы и торговые площади. Помещения на 2, 3-м и 4-м этажах планируется сдать под офисы, на 5-м этаже и в цоколе будет действовать зона фуд-корта. Разработкой концепции управления и функционирования «Магната», а также его брокериджем занимается УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея»).

Сроки открытия центра несколько раз переносились. В сентябре господин Назарян сообщал, что «Магнат» может быть введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года.