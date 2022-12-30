Новогодняя погода в Ярославле будет комфортной

В Ярославле сегодня и завтра температура воздуха будет составлять плюс 2-3 градуса, ожидается небольшой снег. В новогоднюю ночь температура также будет положительная, плюс 1-3 градуса. В первый день 2023 года ожидаются небольшой дождь, сильный туман и ветер с порывами 16 м/с. При этом столбики термометра не опустятся ниже плюс 1 градуса. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

2 января в областном центре похолодает до минус 1-3 градусов, при этом на улице будет ясно. Сильный ветер сохранится до 3 января. Во вторник в Ярославле температура воздуха опустится до минус 5-7 градусов.

Алла Чижова