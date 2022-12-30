Демидовский университет получит 100 млн рублей в виде гранта

ЯрГУ им. Демидова стал одним из победителей государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030», организованной Министерством образования, и получит 100 млн руб. в виде гранта в 2023 году на развитие образовательных программ, научного потенциала и инфраструктуры.

«Значимая финансовая поддержка поспособствует укреплению кадрового и научного потенциала вуза, позволит создавать новые технологии, наукоемкие продукты, проекты для развития экономики региона, третьей миссии университета»,— рассказали в пресс-службе Демидовского.

В 2022 году руководство ЯрГУ защитило результаты выполнения своей работы в рамках программы, что позволило продолжить участие в ней в 2023 году. Всего в программе «Приоритет 2030» на 2023 год гранты получат 119 российских университетов из 54 субъектов РФ.

«Приоритет 2030» — самая масштабная в истории России государственная программа поддержки университетов. Направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Запущена 24 июня 2021 года, предполагаемый срок реализации программы — 10 лет.

Вероника Макарова