Приговор экс-заммэру Ринату Бадаеву вступил в силу спустя полгода

Ярославский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденного за взятки бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева и его адвоката Шрейдера и оставил приговор без изменений. Бадаев приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом 22 млн руб.

«Судебная коллегия в части квалификации содеянного и назначенного наказания оставила приговор без изменений. Внесла уточнение в резолютивную часть приговора, указав, что в исправительной колонии строгого режима надлежит отбывать только наказание в виде лишения свободы»,— сообщили в пресс-службе облсуда.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Бадаев и его защитник ходатайствовали об изменении территориальной подсудности апелляционного рассмотрения и ссылались на ч. 1 ст. 35 УПК РФ (если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу). Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил данное ходатайство и вернул дело в ярославский облсуд.

В мае 2022 года Красноперекопский районный суд огласил приговор в отношении Рината Бадаева по двум преступлениям по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Бадаев признал вину частично. Подробнее о деле бывшего заместителя мэра Ярославля в материале «Ъ-Ярославль» — «Легкие деньги» оценили в 10 лет колонии».

Алла Чижова