Нижегородские ииноваторы получили 350 млн рублей грантов за год

Более 350 млн руб. предоставили 76 нижегородским предприятиям в виде грантов от Фонда содействия инновациям (ФСИ) в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 30 млн руб.

Это рекордный объем грантов, который предоставляли инноваторам с начала работы нижегородского представительства фонда — технопарка «Анкудиновка».

В 2022 году поддержку оказывали студенческим стартапам, молодым ученым, начинающим предприятиям, IT-проектам и импортозамещающим производствам.

Анастасия Еремина