Праздник новогодней культуры

Новогодние каникулы официально пройдут с 31 декабря по 8 января 2023 года. Большинство учреждений культуры начнет работать со 2 января. Культурные события, которые пройдут в каникулы в Екатеринбурге и Свердловской области, — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Традиционно во время каникул театры и концертные площадки организуют новогодние представления для детей. Так, в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» будет открыт парк новогодних развлечений. С 1 по 7 января в одном из его павильонов будет организован показ интерактивного шоу-спектакля «Чудеса случаются», а со 2 по 9 января — спектакля «Экспоелка: Елочка и ее друзья». В программе — шоу световых картин, элементы кукольного театра, танцы возле елки. Стоимость билетов на спектакль «Чудеса случаются» начинается от 410 руб., на спектакль «Экспоелка: Елочка и ее друзья» — от 790 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В «Синара Центре» со 2 по 5 января будет показан спектакль «Новогодние приключения Мышариков». После представления юные зрители смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению новогодних игрушек. Стоимость детского билета — 1,3 тыс. руб., для сопровождающего взрослого — 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Коляда-театре ежедневно с 20 декабря до 8 января проходят традиционные колядки со спектаклем «Конек-горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова. После представления зрителей ждет разучивание колядок, катание с надувной горки, хороводы вокруг елки, Колядоскоп-театр и новогодний фейерверк. Стоимость билета от 500 руб.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского актеры Коляда-театра и центра культуры «Верх-Исетский» со 2 по 9 января будут заниматься анимацией и организовывать игры у елки и горки. Вход в парк бесплатный.

Первый концерт в 2023 году в Екатеринбурге традиционно устроит культовая группа «Курара» — 1 января в клубе «Фабрика». Стоимость билетов от 1 тыс. руб.

Екатеринбургский театр оперы и балета (Урал Опера Балет) во время каникул организует Рождественский концерт. В его первой части будут звучать фрагменты романтических опер «Вилиса» Пуччини, «Проданная невеста» Сметаны, а также «Обручение в монастыре» Прокофьева. Во второй части будет представлена музыка XX века — композиции Андрея Петрова из кинофильмов «Человек-амфибия», «Берегись автомобиля», Дмитрия Шостаковича из кинофильма «Москва, Черемушки». Стоимость билета от 500 руб.

В «Теле-клубе» 3 января пройдет концерт «Рок, лед и Новый год» группы «Ария». Участники группы в костюмах дедов морозов исполнят советские песни в тяжелых риффах, а также композиции из сольных проектов участников коллектива. Билеты от 2,5 тыс. руб.

8 января в «Теле-клубе» группа «Мельница» выступит к концертом «Сердце ястреба. Рождество». В программу включены классические «мельничные» песни под новые видео-иллюстрации. Стоимость билетов от 1,8 тыс. руб.

Хор любителей пения Екатеринбурга, созданный на базе Свердловской филармонии, 7 января исполнит рождественские песни в атриуме жилого комплекса Forum City в центре Екатеринбурга.

После новогодних каникул — 13 января — в кинотеатре «Колизей» в Екатеринбурге пройдет творческий вечер фронтмена группы «АукцЫон» Олега Гаркуши. Стоимость билета от 1,2 тыс. руб.

В Ельцин Центре во время каникул пройдет бесплатный кинопоказ фильмов, ставших популярными в видеосервисе Wink. Среди них: «9 причин, чтобы жить», «Анонимные романтики», «Такса», «Магазинные воришки» и «Вечеринка». «Теплые и уютные киносеансы в Ельцин Центре позволят разнообразить новогодние праздники. Для показов мы предоставили коллекцию культовых фильмов из нашего видеосервиса Wink»,— пояснил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин.

Большинство уральских музеев откроются для посетителей с 4 января. В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» будет организован бесплатный показ мультфильмов Свердловской киностудии, а в музее «Литературная жизнь Урала XX века» — новогодний квест «Письмо из Хогвартса» для поклонников Гарри Поттера (билет от 400 руб.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественный запуск ретропоезда "Уральский экспресс"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торжественный запуск ретропоезда "Уральский экспресс"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловская железная дорога (СвЖД) в декабре запустила туристический ретропоезд «Уральский экспресс» по маршруту от станции Екатеринбург-Пассажирский до музейного комплекса УГМК в Верхней Пымше через станцию Шувакиш. Его вагоны стилизованы под эпоху начала XX века. Пассажиры могут в ходе поездки могут посетить музей истории, науки и техники СвЖД в Екатеринбурге и музей военной и гражданской техники УГМК в Верхней Пышме. На станции Шувакиш пассажиры могут посетить новый малый вокзал в ретростиле — он воссоздает облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги начала ХХ века. Стоимость билета от 299 руб.

Кроме того, 29 декабря СвЖД запустила ретропоезд «Уральский экспресс» по маршруту «Вечерний кольцевой маршрут». За 2,5 часа его пассажиры едут по центру города вдоль ул. Восточной, через ст. Шарташ, Синие Камни, Уралмаш до ст. Шувакиш, где предусмотрена часовая остановка и прогулка. Возвращение — через ст. Екатеринбург-Сортировочный на вокзал Екатеринбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный проект «Андеграунд-2023»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставочный проект «Андеграунд-2023»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее архитектуры и дизайна в Екатеринбурге с 29 декабря работает выставочный проект «Андеграунд-2023». На нем представлено около 60 художников-экспериментаторов, сюрреалистов, концептуалистов. Среди экспонируемых художников: Лев Карнаухов, Катя Дерун, Сергей Лаушкин, Виктор Ремезов, Андрей Козлов, Евгений Арбенев, Леонид Баранов. Выставка будет работать до 8 января.

Подготовила Анастасия Таначева