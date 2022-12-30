Владельцы квартир в ЖК «Флора» получили ключи

Федеральный девелопер «Неометрия» начал передачу квартир дольщикам в ЖК «Флора» в Сочи. Сданы в эксплуатацию два литера первой очереди комплекса с развитой внутренней инфраструктурой для комфортной жизни всей семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ЖК «Флора» — это семь 12-этажных домов комфорт-класса в одной из самых экологически чистых локаций Сочи — Кудепсте. Проект идеально подходит для тех, кто планирует жить в гармонии с природой, стремится к здоровью и долголетию. Для этого в комплексе созданы все необходимые условия: удачное расположение вдали от шумных туристических улиц, сочетание морского и горного воздуха, обилие зелени — рядом находится живописный Национальный парк с плантацией пробкового дуба и Тисо-самшитовая роща, объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Строительство ЖК «Флора» осуществляется в рамках комплексного развития территории (КРТ) микрорайона, благодаря чему в Кудепсте реализуются современные масштабные инфраструктурные проекты. Так, «Неометрия» благоустраивает две набережные реки Кудепста — новое место притяжения для жителей комплекса и гостей курорта с зоной променада, амфитеатром с ландшафтным озеленением для просмотра фильмов под открытым небом, лаунж-зонами для отдыха, аллеями с цветниками и кустарниками для прогулок и утренних пробежек, современными площадками для занятий спортом.

Кроме того, проект жилого комплекса сочетает в себе функциональные планировочные решения, благоустроенные дворы, удобные входные группы, подземный паркинг. В ЖК «Флора» реализована концепция «двор без машин», что позволяет сделать территорию комфортной и безопасной и создает дополнительное пространство для занятий спортом, прогулок и отдыха на свежем воздухе. Кроме того, во дворе предусмотрены различные площадки с безопасным покрытием для детей разных возрастов.

В шаговой доступности от ЖК «Флора» расположена вся необходимая инфраструктура для жизни и отдыха. Выгодное расположение жилого комплекса позволит экономить время на дорогу. К примеру, ближайший пляж находится всего в семи минутах езды, до международного аэропорта Сочи — 15 минут, до курортов Красной Поляны – 40 минут. Также на территории Кудепсты помимо действующего общеобразовательного учреждения №18 ведется строительство новых социальных объектов — школы и детского сада.

В 2022 году ЖК «Флора» занял первое место в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» России в национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO, а также стал лауреатом и финалистом других престижных отраслевых премий — URBAN AWARDS и ТОП ЖК.

«Реализуя проект ЖК "Флора", мы стремились создать лучшие условия для максимального комфорта и благополучия жителей. Помимо развитой внутренней инфраструктуры, в окружении комплекса находятся знаменитые здравницы и санатории Сочи, соответствующие уровню лучших международных курортов, где жители могут воспользоваться различными оздоровительными услугами и разнообразными спа-программами. ЖК "Флора" реализуется поэтапно — в рамках четырех очередей. Во второй очереди мы предусмотрели двух- и трехкомнатные лоты для постоянного проживания всей семьей»,— прокомментировала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Новоселы ЖК «Флора» получили ключи в праздничной обстановке. Для них были организованы фуршет, памятные подарки, конкурсы и красочная фотозона.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Застройщик ООО СЗ «РАФСТРОЙ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Читайте нас в Telegram

neometria.ru