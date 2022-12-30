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Ярославские региональные дороги в праздники будут чистить 150 единиц техники

Дорожные службы Ярославской области в период с 31 декабря по 8 января будут дежурить круглосуточно на региональных и межмуниципальных дорогах. В среднем будут работать ежесуточно 150 единиц техники. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Если метеоусловия или обстановка на дорогах потребует, готовы привлечь дополнительные силы. Также сформирован необходимый запас противогололедных материалов. Дорожники готовы оперативно принимать меры для обеспечения безопасного и комфортного проезда»,— сказал господин Душко.

В правительстве Ярославской области дополнили, что мониторинг видеокамер и метеостанций позволит оперативно реагировать на изменения погодных условий.

Алла Чижова

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