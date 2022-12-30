Большие объемы упаковки с маркетплейсов остаются одним из главных «мусорных» трендов Южного Урала

Сотрудники полигона ТБО, расположенного в Полетаево, изучили состав мусора, поступавшего на предприятие в этом году. В структуре мусора, который принимал полигон, преобладали пластиковая тара и органика. Также на верхних позициях в условном рейтинге по-прежнему находится упаковка от товаров, купленных на маркетплейсах.

«Тенденция увеличения упаковочных материалов, поступающих на полигон вместе с потоками смешанных бытовых отходов, сложилась еще в 2020-м, - говорится в сообщении предприятия. – Тогда, в период массового распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинных мер, большинство жителей Челябинской области перешло на образ жизни в дистанционном режиме. Чтобы исключить риск заражения, южноуральцы стали массово пользоваться услугами интернет-магазинов и курьерской доставки. Но явление, которое должно было иметь временный характер, стало постоянным – комфортные онлайн-покупки сформировали новые бытовые привычки среди населения».

На полигоне отмечают, что упаковка, многочисленные виды которой поступают на предприятие, является одной из наиболее сложных фракций с точки зрения вторичной переработки. Основные материалы, из которых она изготовлена, - картон и бумага, которые пригодны для переработки и отправляются на нее после сортировки. «Но к сожалению, не вся макулатура одинаково полезна. Современная упаковка зачастую является композитной. Ее возвращение в производственный цикл в большинстве случаев просто невозможно»,- отмечают специалисты полигона.