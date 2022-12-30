Казань намерена принимать к 2030 году по 5 млн туристов в год

Казань намерена нарастить ежегодный турпоток к 2030 году до 5 млн человек. Такое поручение дал мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, такой показатель вполне реален, поскольку нынешний турпоток стал рекордным для Казани. «Большой нагрузки на инфраструктуру не будет. Мы планируем достичь этого результата к 2030 году. Постараемся найти золотую середину, когда сфера позволяет создать новые рабочие места, но и не возникает конфликта с жителями по поводу большого числа туристов», — сказал господин Метшин.

"Ъ-Казань"