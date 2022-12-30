«Пресненский район вырвался в лидеры по спросу»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие форматы и в каких районах выбирали покупатели недвижимости в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В сегменте новостроек премиум-класса по итогам годам фиксируется спад спроса. Но продажи все же были, и к некоторым районам и форматам клиенты проявляли интерес, как и к стадии строительной готовности объектов. По данным аналитиков компании Intermark Real Estate, наиболее востребованными были квартиры площадью от 80 до 120 кв. м с финишной отделкой и двумя спальнями либо объекты с тремя спальнями и площадью от 150 до 170 жилых «квадратов», расположенные в Пресненском районе и со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2022 года.

Пресненский район в целом стал самой востребованной элитной локацией — здесь оформлено 35% всех сделок сегмента. Существенно уступают ему Хамовники с показателем в 15% и Тверской район с долей в 14%. Суммарно в этих трех районах подписано почти 65% всех первичных сделок с премиальными квартирами и апартаментами в центре столицы.

Пресненский район стал набирать популярность еще в 2021 году, отмечают брокеры, и теперь вырвался в лидеры по спросу. Благодаря тому, что девелоперы активно развивали проекты здесь, в локации сконцентрировался значительный объем экспозиции, в котором найдется широкая продуктовая линейка: от остатков больших готовых для проживания квартир в камерном проекте до довольно компактных форматов в масштабных строящихся комплексах.

Что касается предпочтений клиентов по срокам ожидания ключей от новых квартир, то наиболее востребованными стали дома, срок ввода в эксплуатацию которых был ограничен концом года. Более чем 2/3 покупателей отдали предпочтение лотам в таких проектах.