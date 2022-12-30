Перечень номинаций краевой премии в сфере искусства планируется расширить

Губернатор Пермского края внес на рассмотрение регионального заксобрания проект изменений в закон «О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства». Сейчас данные премии вручаются по восьми номинациям. Согласно пояснительной записке, проектом предлагается добавить еще две: «инклюзивный проект в различных видах культуры и творчества» и «детский и молодежный проект в различных видах искусства и культуры, в том числе для детей (молодежи) и (или) с участием детей (молодежи)».

Также в силу схожести номинаций «пропаганда и продвижение искусства и культуры Пермского края» и «сохранение и популяризация культурного наследия» планируется объединить их в одну — «сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края».

Предполагается, что проект будет рассмотрен сразу в двух чтениях на пленарном заседании краевого парламента в январе 2023 года.

Премия Пермского края в области культуры и искусства — главная награда региона в культурной сфере, которой ежегодно отмечают авторов наиболее значимых произведений. В этом году премия присуждалась в 28-й раз. Во время церемонии награждения, проходившей 9 декабря, министр культуры Прикамья Алла Платонова сообщила, что в следующем году перечень номинаций планирует расширить и предусмотреть награды за инклюзивные проекты, а также за проекты, созданные для детей или с их участием.