Первые шаги в моде Вествуд начала делать в 1970-х – она вместе с мужем Малкольмом Маклареном открыла магазин одежды. Название магазина менялось несколько раз: Let It Rock, Too Fast To Live Too Young To Die, Sex, последним именем стало World’s End.

Фото: Charlie Ley / Mirrorpix / Getty Images