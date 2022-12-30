«Объективная реальность»: декабрь

2002. Легенда прикамской политики, бывший председатель облисполкома Борис Коноплев издал мемуары. 2 декабря 2002 года книга воспоминаний «Убеждений своих не меняю» известного государственного и общественного деятеля была презентована в Государственном общественно-политическом архиве. Она посвящена проблемам и жизни Пермской области середины и второй половины XX века. После ухода в отставку бывший руководитель региона вел активную общественную деятельность, пользуясь большим авторитетом у руководителей властных структур, промышленных предприятий как регионального, так и федерального уровней. Он скончался в 2008 году на 89-м году жизни
2003. Состоялся референдум по поводу объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Лоббировавшие этот процесс областные власти во главе с губернатором Юрием Трутневым (на фото) одержали убедительную победу
2004. На закрытом стенде на территории Пермского НИИ полимерных материалов началась утилизация ракетных двигателей, несмотря на бурные протесты общественности. В августе 2005 года полигон по утилизации посетил сенатор-демократ США от штата Иллинойс Барак Обама (на фото — в центре) совместно с делегацией сената США
Фото:
Коммерсантъ / ОАО "Пермский завод машиностроитель"
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2005. 1 декабря был образован новый субъект РФ — Пермский край в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. На фото: и. о. губернатора Прикамья Олег Чиркунов (слева) и глава Коми-Пермяцкого автономного округа (КПАО) Геннадий Савельев (справа)
2006. Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга (на фото) договорилась о покупке ООО «Новогор-Прикамье», арендующего водоканал Перми. Сумму сделки оценивали в $60 млн. Таким образом, «Ренова» обозначила свои интересы в Перми
Фото:
Коммерсантъ / Евгений Запискин
2007. Кассационная инстанция Пермского краевого суда поддержала прокуратуру Перми в споре против городской думы и мэрии о судьбе генерального плана развития краевого центра. Согласно выводам суда, Пермь должна строиться по генплану, утвержденному в 1972 году. Весь этот спор привел к отмене генплана, принятого недавно, в 2003 году, и принятию нового — в 2010-м
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2008. 8 декабря 2008 года президент России Дмитрий Медведев внес кандидатуру депутата заксобрания Пермского края Никиты Белых на рассмотрение парламента Кировской области для наделения его полномочиями губернатора этой области. В 2016 году был арестован по обвинению в получении взятки
Фото:
Коммерсантъ / Андрей Коршунов
2009. 5 декабря произошел крупнейший по числу жертв пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми. Погибло 155 человек. После инцидента правительство Пермского края сложило с себя полномочия в полном составе
2010. Начальник управления внутренних дел Пермского края Юрий Горлов (на фото) посчитал оскорблением серию картин художника Григория Ющенко «Волшебная психоделическая милиция», выставленных в музее современного искусства. Юрий Горлов счел проект унижающим честь и достоинство российских милиционеров и обратился в связи с этим в прокуратуру, которая, в свою очередь, усмотрела в «Волшебной психоделической милиции» «несанкционированное использование флага РФ». Суд не нашел в действиях художника состава преступления
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2011. В Перми в ТЦ «ЦУМ» открылся первый в городе ресторан быстрого питания McDonald's. В мае сеть официально объявила об уходе с российского рынка и продаже своего бизнеса в РФ. Сегодня на месте бывшего McDonald's расположилась сеть «Вкусно — и точка»
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2012. Швейцарский архитектор Петер Цумтор презентовал проект нового здания Пермской художественной галереи. Несмотря на то что к проекту привлекали нескольких архитекторов, ни один из проектов до сих пор так и не был реализован
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2013. Проект «Пермь — культурная столица» перестал быть приоритетным. Изменения были закреплены в стратегии социально-экономического развития Перми, рассчитанной до 2030 года
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2014. Некогда крупный пермский подрядчик — коммандитное товарищество «Пермская ДПМК» — признан судом банкротом. Процедура банкротства длилась 11 лет и завершилась весной 2022 года. За время ведения банкротства скончался бывший владелец Пермской ДПМК Сергей Титов (на фото)
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2015. ОДК решила вернуть на рынок бренд «Пермские моторы». Это название получит Пермский моторный завод (ПМЗ), основной актив корпорации в Перми. Серийному заводу дали название «ОДК — Пермские моторы»
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2016. Довыборы в заксобрание Пермского края по округу №2 (состоялись 4 декабря 2012 года), когда единоросса, известного фокусника Владимира Данилина победил оппозиционный директор завода имени Дзержинского Егор Заворохин, привели к серьезному кризису внутри администрации губернатора. Ее покинул куратор внутренней политики Александр Козенков, а вскоре поста лишился и глава администрации Анатолий Маховиков. Впрочем, губернатор Виктор Басаргин, «зачистивший» свой политический блок, не смог в полной мере воспользоваться итогами своих кадровых решений: в феврале 2017 года он написал заявление об отставке. На фото: губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава администрации Анатолий Маховиков
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2017. Бывший председатель краевого правительства, ветеран региональной политики Геннадий Тушнолобов смог найти себе новую работу при губернаторе Максиме Решетникове. Ему было предложено возглавить контрольно-счетную палату Пермского края
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2018. Ленинский районный суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя и владельца АО «НПФ “Стратегия”» Петра Пьянкова. Господин Пьянков был признан виновным в хищении средств фонда на 200 млн руб., легализации 150 млн руб. В марте 2016 года фонд лишился лицензии ЦБ, на тот момент его вкладчиками были 80 тыс. человек
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2019. Пермская дума утвердила порядок заключения резонансных соглашений между мэрией и застройщиками по развитию социнфраструктуры. Эти документы дают застройщику возможность превысить установленные ограничения по плотности и высотности застройки, профинансировав строительство детских садов и школ
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2020. Конфликт между властями и ГК «Сатурн-Р» перешел в судебную плоскость. «Сатурн-Р» обратился в суд с требованием признать недействительным соглашение по ЖК «Арсенал» о строительстве школы в Красных Казармах. В 2021 году суд отказал девелоперу в требованиях признать соглашение незаконным и постановил передать объекты муниципалитету. Из-за проблем со строительством «Арсенала» ГК прекратила строительный бизнес, однако сейчас «Сатурн-Р» планирует вернуться на строительный рынок Прикамья
Фото:
Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
2021. В декабре 2021 года краевые власти обзавелись собственным медиахолдингом. Медиагруппу «Местное время», инвестором которой долгое время считался депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, купил близкий к краевым властям благотворительный фонд «Губерния». Новому холдингу дали новое имя — «Магма», его возглавили доверенные губернатору люди — бывший пресс-секретарь Станислав Шубин и Андрей Творогов. На фото: Станислав Шубин, 2020 год