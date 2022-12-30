«Объективная реальность»: декабрь

2002. Легенда прикамской политики, бывший председатель облисполкома Борис Коноплев издал мемуары. 2 декабря 2002 года книга воспоминаний «Убеждений своих не меняю» известного государственного и общественного деятеля была презентована в Государственном общественно-политическом архиве. Она посвящена проблемам и жизни Пермской области середины и второй половины XX века. После ухода в отставку бывший руководитель региона вел активную общественную деятельность, пользуясь большим авторитетом у руководителей властных структур, промышленных предприятий как регионального, так и федерального уровней. Он скончался в 2008 году на 89-м году жизни