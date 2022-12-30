Необходимо создать хороших «ремесленников войны»

Состоялось открытое заседание военно-научного общества (при Военной академии) под председательством тов. Троцкого. В президиуме можно было увидеть весь Реввоенсовет Республики, ответственных руководителей штаба РККА и всех управлений, почти всех командующих округами, начальника Военной академии и начальника высших академических курсов, ответственных военных и политических работников Красной армии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русский революционер Лев Троцкий (1879–1940) (в центре) позирует с выпускниками красных командиров Российской военной академии в Москве

Фото: Topical Press Agency / Getty Images Русский революционер Лев Троцкий (1879–1940) (в центре) позирует с выпускниками красных командиров Российской военной академии в Москве

Фото: Topical Press Agency / Getty Images

Большой зал с трудом вместил всех желающих.

Тема дискуссии привлекла к себе внимание аудитории, и это внимание не ослабевало в течение всех пяти часов, которые длилась дискуссия.

После вступительного слова тов. Троцкого выступил основной докладчик — профессор Военной академии Сергей Лукирский, защищавший самостоятельное значение военной науки, вечность и неизменность ее принципов. С совершенно противоположной точки зрения осветил поставленный вопрос профессор Bоенной академии Александр Свечин. Он пришел к выводу, что военные знания представляют область теории военного искусства, что военное дело не имеет вечных принципов и находится в беспрерывной эволюции.

По вопросу о приложении метода исторического (диалектического) материализма к военному делу разные точки зрения высказали Кванин и Ахов. Первый пришел к отрицательному выводу, второй — к положительному.

После краткого перерыва открылись прения. Их итог резюмировал в заключительном слове, длившемся около часа, тов. Троцкий. «Мы можем при помощи марксизма оценить состояние военного дела в каждую эпоху и в современные нам дни; но показать, как необходимо вести боевые действия, в том или ином случае, марксизм не может,— отметил он.— Весь ход Генуэзской конференции и та непримиримая позиция, которую заняли на ней наиболее активные представители Антанты, не дают уверенности в полной возможности избежать в будущем войн. Подготовка к ним по-прежнему остается одной из наших задач, а для этого необходимо прежде всего создать хороших “ремесленников войны” — отделенных командиров».

О дискуссии «Военная наука среди других наук» сообщили «Известия» 14 мая 1922 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев