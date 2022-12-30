В Челябинской области создано управление координации развития туризма

В составе правительства Челябинской области учреждена новая структура – управление координации развития туризма. Постановление об этом подписал 29 декабря губернатор Алексей Текслер, оно вступает в силу с 1 января.

В документе указано, что штатная численность управления будет составлять десять человек. Оно является структурным подразделением аппарата губернатора и правительства региона, которое возглавляет первый вице-губернатор Виктор Мамин.

В числе функций управления разработка и реализация документов стратегического планирования в сфере туризма, создание благоприятных условий для развития отрасли, реализация мер «по созданию системы навигации и ориентирования в сфере туризма» на территории области, «оказание содействия в продвижении туристских продуктов Челябинской области на внутреннем и мировом туристских рынках» и еще целый ряд задач.