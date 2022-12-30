Vitol завершил продажу доли в «Восток Ойле»

Швейцарско-нидерландская нефтетрейдинговая компания Vitol Group объявила о завершении сделки по выходу из проекта «Восток Ойл». Сумма продажи не раскрывается.

Сделка была согласована сторонами в июле 2022 года при соблюдении предварительных условий. Она состоялась «после выполнения всех юридических формальностей», говорится в сообщении Vitol.

«Восток Ойл» — проект «Роснефти» по перенаправлению нефти Ванкорского кластера месторождений по новому нефтепроводу на Таймыр с дальнейшей транспортировкой по Севморпути. Проект также включает разработку Пайяхского месторождения и расположенных рядом с ним участков на Таймыре.

Vitol приобрела 5% в проекте в 2021 году. Помимо нее в «Восток Ойле» был еще один иностранный инвестор — трейдер Trafigura. Он продал свои 10% в проекте в июле. Покупателем стала неизвестная гонконгская компания Nord Axis Limited, зарегистрированная 15 февраля.

Подробнее о сделках — в материале «Ъ» «Trafigura покинула "Восток Ойл"».

Леонид Уварчев