Кубанские предприниматели закупили отечественный софт на 61 млн рублей в 2022 году

Предприниматели Краснодарского края в 2022 году приобрели более 17,5 тыс. лицензий на российское программное обеспечение на общую сумму 61 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Средний чек на одну организацию МСП составил 9 тыс. руб. Кубанские бизнесмены закупали ПО со скидкой 50% в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». Оставшуюся сумму производителям софта компенсировало государство.

«Сейчас решается вопрос о финансировании программы в 2023 году. Это позволит бизнесу региона и в дальнейшем приобретать качественные отечественные решения вдвое дешевле», — отметил глава департамента информатизации и связи Кубани Станислав Завальный.

Отечественные разработчики предоставляют бизнесу облачные системы управления отелями и гостиницами, сервисы автоматизации работы ресторанов, софт для сферы торговли и ведения складского учета. Полный перечень продуктов представлен на сайте Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Анастасия Донскова

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