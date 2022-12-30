Два выпущенных в Казани Ту-160М передали на летно-испытательную станцию

Два производимых в Казани стратегических бомбардировщика Ту-160М переданы на летно-испытательную станцию. Об этом сообщает РИА «Нoвости» со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Здесь речь идет о первом самолете, серийно изготовленном по программе воспроизводства Ту-160М, и строевой машине, которая прошла глубокую модернизацию. Специалисты проведут все нужные испытания самолётных систем и двигателей транспортных средств и бортового радиоэлектронного оборудования. Затем их передадут в эксплуатирующую организацию.

Модернизированные бомбардировщики по своим характеристикам превосходят предшественников. В частности, они получили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели НК-32-02 и другие системы.

"Ъ-Казань"