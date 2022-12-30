Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год

Правительство России постановило продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год. Проверки на объектах чрезвычайно высокого и высокого категорий риска будут проводить на основании специальных индикаторов, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что к объектам высокого и чрезвычайно высокого риска относятся социальные, промышленные объекты, а также виды деятельности с максимальным или близким к нему уровнем риска причинением вреда в соответствующей сфере. Индикаторы рисков предполагают инициирование проверки надзорными органами в случае получения информации о нарушении обязательных требований.

Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление также устанавливает право отменить плановую проверку, если до этого контролирующий орган проводил на объекте профилактический визит.

2 марта господин Мишустин ввел мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса в 2022 году. Он вступил в силу 10 марта и не коснулся случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. 7 сентября Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что его ведомство вместе с Минэкономики работает над отменой большинства проверок бизнеса навсегда. 3 октября правительство отменило проверки большей части бизнеса на 2023 год.

Эрдни Кагалтынов