«Сегодня мало кто берется делать прогнозы»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие машины должны появиться на российском рынке в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hakuto-R Фото: Hakuto-R

В конце каждого года у моих коллег принято рисовать красивые таблицы с графиком появления на нашем рынке тех или иных моделей, обещанных автопроизводителями. Был такой и на 2022-й: в каком месяце к дилерам приедет новый Range Rover, когда поразит своими фишками новое поколение «семерки» BMW и далее по списку… Новые Jeep Grand Cherokee и Infiniti QX60, очередное поколение Mitsubishi Outlander, а еще электрические Mercedes-Benz EQS, Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5. И это далеко не все.

Часть из упомянутых машин все же добралась до российского рынка, но чуть позже и не как планировалось, а путем так называемого параллельного импорта. Сегодня мало кто берется делать подобные прогнозы и тем более выстраивать графики. Правда, кое-что обещают сами производители. Lada, например, планирует вернуть на конвейер Largus и начать выпуск нового поколения Vesta, а на бывшем питерском заводе Nissan наладить выпуск более дорогих китайских машин под своим брендом.

Компания Aurus может начать продавать всем желающим минивэн Arsenal и мотоцикл Merlon. Целых три новинки обещает новый российский бренд Evolute — это будут кроссовер, кросс-купе и минивэн. Chery обещает начать реализацию на нашем рынке автомобилей с гибридными силовыми установками, а также представить седан сегмента D, который сам бренд называет ни много ни мало «флагманской моделью рынка Китая».

Не будем пессимистами и не станем рассуждать про письмена вилами на воде, но лично мне нравится предновогодний пресс-релиз от компании Suzuki, которая хоть и не может сегодня возить к нам машины, но остальную свою деятельность не сворачивает. Так вот, 28 декабря с космодрома на мысе Канаверал в США к Луне стартовала ракета с посадочным модулем Hakuto-R. Инвестором данного проекта выступает Suzuki. А hakuto в переводе с японского означает «белый кролик». В легендарном фольклоре Японии говорится, что живет он на Луне и наделен удивительными свойствами.