Дефицит бюджета Уфы на этот год составил 2 млрд рублей

Депутаты горсовета Уфы приняли итоговые изменения в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщила пресс-служба горсовета.

После уточнений городской бюджет в этом году стал дефицитным. Доходная его часть составила 44,3 млрд руб., расходная – 46,3 млрд руб. Когда депутаты принимали проект бюджета в 2021 году, планировалось, что доходы и расходы составят 37 млрд руб.

Депутаты горсовета также увеличили финансирование «отдельных мероприятий»: на 2023 год в сумме 184 млн руб., на 2024 год – 5,1 млрд руб. Как пояснили «Ъ-Уфа» в пресс-службе горсовета со ссылкой на финуправление мэрии, деньги направят на стимулирование программ развития жилищного строительства, софинансирование капитальных вложений, оплату труда педагогов и административно-хозяйственного персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений, возмещение затрат частным дошкольным и общеобразовательным организациям.

На 2023 год объем доходов и расходов бюджета города спрогнозирован в размере 44,1 млрд руб.

Венера Хисамова

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