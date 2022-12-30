Из аэропорта Сочи к горным курортам запустили шаттл

В Сочи из аэропорта на Красную Поляну (ГЛК «Роза Хутор») запустили маршрут №777, который обслуживают пять автобусов большого класса вместимостью по 45 мест. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

На период новогодних выходных в январе число автобусов, следующих по маршруту №163 к Красной Поляне, увеличат с трех до девяти единиц. На курорте также увеличат составность скоростных поездов «Ласточка» для обеспечения быстрого перемещения между районами города.

На горнолыжных курортах Сочи для автомобилистов будут доступны 4,5 тыс. парковочных мест. Информация о наличии свободных стоянок будет транслироваться на передвижных табло.

Анастасия Донскова

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