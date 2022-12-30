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В Татарстане утвердили состав комиссий по постановке на воинский учет

Глава Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав и резервный состав комиссий по постановке россиян на воинский учет в муниципалитетах и городских округах региона. Указ опубликован на портале президента республики.

«Утвердить состав и резервный состав комиссий по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в документе есть состав комиссий по постановке россиян на воинский учет в городах Татарстана. В списках оказались, главы отделов по делам детей и молодежи, главы аппаратов администрации, военкомы и врачи.

"Ъ-Казань"

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