В Татарстане утвердили состав комиссий по постановке на воинский учет

Глава Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав и резервный состав комиссий по постановке россиян на воинский учет в муниципалитетах и городских округах региона. Указ опубликован на портале президента республики.

«Утвердить состав и резервный состав комиссий по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в документе есть состав комиссий по постановке россиян на воинский учет в городах Татарстана. В списках оказались, главы отделов по делам детей и молодежи, главы аппаратов администрации, военкомы и врачи.

"Ъ-Казань"